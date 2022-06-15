Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер

Два тяжелых потрясения за короткое время перенесла школьница из Каменска-Уральского. Сначала ее унизили и избили две девочки. Они обманом привели ее в безлюдное место на окраине города, где начали оскорблять и бить, снимая происходящее на камеру смартфона.
Проходивший мимо пенсионер, застав инцидент, отвел избитую девочку в сторону, угрожая ей полицией, и принудил ее к тому, чтобы она его сексуально удовлетворила. При этом находящиеся неподалеку обидчицы сняли на камеру и изнасилование и отправили ролик множеству товарищей.
Теперь инцидент с двойным глумлением над школьницей расследуют следователи, полицейские и проекторы. К делу подключились и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Насильник арестован, избивавшие девочку ровесницы находятся под пристальным наблюдением, сообщил официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых.