Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер

Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер
Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер
Сегодня, 11:09ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Ровесницы избили 11-летнюю девочку в Каменске-Уральском, а затем над ней надругался 68-летний мужчина.

Два тяжелых потрясения за короткое время перенесла школьница из Каменска-Уральского. Сначала ее унизили и избили две девочки. Они обманом привели ее в безлюдное место на окраине города, где начали оскорблять и бить, снимая происходящее на камеру смартфона.

Проходивший мимо пенсионер, застав инцидент, отвел избитую девочку в сторону, угрожая ей полицией, и принудил ее к тому, чтобы она его сексуально удовлетворила. При этом находящиеся неподалеку обидчицы сняли на камеру и изнасилование и отправили ролик множеству товарищей.

Теперь инцидент с двойным глумлением над школьницей расследуют следователи, полицейские и проекторы. К делу подключились и сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних. Насильник арестован, избивавшие девочку ровесницы находятся под пристальным наблюдением, сообщил официальный представитель МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Сюжеты:
Каменск-УральскийНовости УрФО
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