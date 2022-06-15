Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер

Два тяжелых потрясения за короткое время перенесла школьница из Каменска-Уральского. Сначала ее унизили и избили две девочки. Они обманом привели ее в безлюдное место на окраине города, где начали оскорблять и бить, снимая происходящее на камеру смартфона.