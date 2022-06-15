Нетрезвые молодые люди прилюдно занялись сексом в Нижнем Тагиле

Изрядно выпившие молодой человек и его подруга совершали соитие на глазах у прохожих в Нижнем Тагиле.

Курьезное происшествие случилось 12 июня в тагильском микрорайоне Красный Камень. Парочка хулиганов на людях разделась и приступила к интиму. Все происходило на перекрестке улиц Серова и Пархоменко, возле ТЦ «Квадрат». Возмущенные граждане с трудом приостановили развратные действия, рассказывает группа «Инцидент Нижний Тагил». А в Каменске-Уральском на сексуальной почве произошел страшный инцидент. Там педофил пенсионного возраста совратил девочку, ранее избитую подругами, заснявшими все происходившее на камеру гаджета. Избитую подругами свердловскую школьницу изнасиловал пенсионер

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