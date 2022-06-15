Нетрезвые молодые люди прилюдно занялись сексом в Нижнем Тагиле

Нетрезвые молодые люди прилюдно занялись сексом в Нижнем Тагиле
Нетрезвые молодые люди прилюдно занялись сексом в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:15ПроисшествияРинат КамалиевФото: 1MI
Изрядно выпившие молодой человек и его подруга совершали соитие на глазах у прохожих в Нижнем Тагиле.

Курьезное происшествие случилось 12 июня в тагильском микрорайоне Красный Камень. Парочка хулиганов на людях разделась и приступила к интиму.

Все происходило на перекрестке улиц Серова и Пархоменко, возле ТЦ «Квадрат». Возмущенные граждане с трудом приостановили развратные действия, рассказывает группа «Инцидент Нижний Тагил».

А в Каменске-Уральском на сексуальной почве произошел страшный инцидент. Там педофил пенсионного возраста совратил девочку, ранее избитую подругами, заснявшими все происходившее на камеру гаджета.

Сюжеты:
Нижний Тагил
Материалы по теме:
алкогольное опьянениехулиганствопрохожиеинтимНижний Тагил#2
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 109044, Москва г, вн.тер.г. муниципальный округ Таганский, ул Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8(499) 110-58-85 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы