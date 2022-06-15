Окончивший суворовское училище в Екатеринбурге военкор погиб на Украине

После этого он учился на факультете культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны, а позднее работал корреспондентом и редактором газеты «Зоркий часовой». Длительное время он работал в журнале «На боевом посту», откуда уже был переведен в Центральный аппарат Росгвардии.