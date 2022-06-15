Окончивший суворовское училище в Екатеринбурге военкор погиб на Украине

Более четырех месяцев он выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения операции. В составе группировки он прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении ряда населенных пунктов. Он скончался в ночь с 13 на 14 июня, сообщили в Совете ветеранов центрального аппарата ОВД.
Сергей Постнов при жизни получил ряд наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и медаль «Суворова». Он окончил Екатеринбургское суворовское училище в 1997 году.
После этого он учился на факультете культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны, а позднее работал корреспондентом и редактором газеты «Зоркий часовой». Длительное время он работал в журнале «На боевом посту», откуда уже был переведен в Центральный аппарат Росгвардии.