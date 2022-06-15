Окончивший суворовское училище в Екатеринбурге военкор погиб на Украине

Окончивший суворовское училище в Екатеринбурге военкор погиб на Украине
Окончивший суворовское училище в Екатеринбурге военкор погиб на Украине
Сегодня, 08:58ПроисшествияФото: Совет ветеранов центрального аппарата ОВД
Военный журналист, полковник Сергей Постнов погиб в ходе спецоперации на Украине. Он был выпускником екатеринбургского суворовского военного училища.

Более четырех месяцев он выполнял служебно-боевые задачи в зоне проведения операции. В составе группировки он прорывался в Гостомель, участвовал в освобождении ряда населенных пунктов. Он скончался в ночь с 13 на 14 июня, сообщили в Совете ветеранов центрального аппарата ОВД.

Сергей Постнов при жизни получил ряд наград, в том числе медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени с мечами и медаль «Суворова». Он окончил Екатеринбургское суворовское училище в 1997 году.

Фото:Совет ветеранов центрального аппарата ОВД

После этого он учился на факультете культуры и журналистики Военного университета Министерства обороны, а позднее работал корреспондентом и редактором газеты «Зоркий часовой». Длительное время он работал в журнале «На боевом посту», откуда уже был переведен в Центральный аппарат Росгвардии.

Сюжеты:
Операция на УкраинеНовости УрФО
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