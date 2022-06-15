Перелом пальца получила девочка в лагере под Нижним Тагилом

Школьница получила перелом пальца вечером 14 июня в лагере «Изумрудный» под Нижним Тагилом. Дверь на пружине ударила девочку по руке, в результате на одном пальце у девочки перелом, второй также был травмирован.

Несчастный случай произошел, когда дети шли на репетицию, рассказал редакции начальник лагеря «Изумрудный» Андрей Шубин. Дверь на пружине ударила 12-летнюю тагильчанку по пальцам руки. Дети пошли на репетицию с вожатым. Поднимаясь на сцену, одна из девочек не успела пройти в закрывающуюся дверь и ей прижало мизинец. Скорая приехала достаточно быстро, в больницу сопроводили воспитатель и врач лагеря, рассказал TagilCity.ru Андрей Шубин. Также начальник лагеря сообщил, что в момент произошедшего с детьми находились взрослые. Руководство лагеря уведомило управление образования, а также сразу связалось с родными ребенка. Центр организации досуга и оздоровления детей «Изумрудный» находится недалеко от поселка Антоновский под Нижним Тагилом, вместимость лагеря — 128 человек.

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