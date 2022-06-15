Подросток на мотоцикле пострадал после столкновения с грузовиком в Сухом Логу

Подросток на мотоцикле пострадал после столкновения с грузовиком в Сухом Логу
Подросток на мотоцикле пострадал после столкновения с грузовиком в Сухом Логу
Сегодня, 20:28ПроисшествияИрина КириловаФото: ГИБДД по Свердловской области
14-летний подросток вечером 14 июня попал в ДТП с автомобилем ГАЗ. Происшествие случилось в селе Курьи Сухоложского района.

Мальчик ехал на мотоцикле KAYO по полевой дороге. Он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ.

В момент происшествия подросток был в застегнутом шлеме. В результате он получил многочисленные переломы.

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоцикл мощностью 150 куб. см. был приобретен мальчику отцом в мае 2022 года. Он разрешал ребенку ездить по полям, не выезжая с дороги. О том, что требуется получение водительского удостоверения он знал, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.

Фото:ГИБДД по Свердловской области

Водитель грузовика рассказал, что вез жидкость для обработки полей, когда мимо него проехали несколько мотоциклов. В какой-то момент он почувствовал удар и остановился. Водитель вышел из машины и увидел лежащего мальчика. Он сразу вызвал на место скорую помощь и ГИБДД.

В отношении отца ребенка был составлен протокол за передачу управления лицу, у которого нет права управления. Также данные направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.

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