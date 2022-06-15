Подросток на мотоцикле пострадал после столкновения с грузовиком в Сухом Логу

Сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоцикл мощностью 150 куб. см. был приобретен мальчику отцом в мае 2022 года. Он разрешал ребенку ездить по полям, не выезжая с дороги. О том, что требуется получение водительского удостоверения он знал, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.