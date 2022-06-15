Подросток на мотоцикле пострадал после столкновения с грузовиком в Сухом Логу

Мальчик ехал на мотоцикле KAYO по полевой дороге. Он не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с автомобилем ГАЗ.
В момент происшествия подросток был в застегнутом шлеме. В результате он получил многочисленные переломы.
Сотрудники ГИБДД выяснили, что мотоцикл мощностью 150 куб. см. был приобретен мальчику отцом в мае 2022 года. Он разрешал ребенку ездить по полям, не выезжая с дороги. О том, что требуется получение водительского удостоверения он знал, сообщили в пресс-службе УГИБДД по Свердловской области.
Водитель грузовика рассказал, что вез жидкость для обработки полей, когда мимо него проехали несколько мотоциклов. В какой-то момент он почувствовал удар и остановился. Водитель вышел из машины и увидел лежащего мальчика. Он сразу вызвал на место скорую помощь и ГИБДД.
В отношении отца ребенка был составлен протокол за передачу управления лицу, у которого нет права управления. Также данные направлены в ПДН для решения вопроса о привлечении родителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.