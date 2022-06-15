Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за отключенных светофоров

Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за отключенных светофоров
Центр Екатеринбурга встал в пробку из-за отключенных светофоров
Сегодня, 20:59ПроисшествияФото: 1MI
Центр Екатеринбурга остался без света из-за крупной аварии на электросетях. Не работают все светофоры на площади 1905 года.

Проспект Ленина встал в пробке, а также имеются затруднения на улице Московская, пишет Е1 со ссылкой на источник.

В администрации Екатеринбурга сообщили, что причиной стала авария на сетях ЕЭСК. Планируется в течение двух часов восстановить работу светофоров, а данные уже переданы в ГИБДД.

В «Россети Урал» заявили, что авария случилась из-за проведения несогласованных работ на улице Антона Валека. Рабочие повредили кабель и в результате на улицах Володарского, 8 марта и Рабочей молодежи отключился свет.

Энергетиками осуществляется перевод нагрузки на резервные схемы электроснабжения.

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светофорэлектричествоЕкатеринбург
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