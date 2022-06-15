Убившего прохожего в парке Екатеринбурга мужчину задержали

ЧП произошло в парке УрГУПС. Задержанный екатеринбуржец оказался ранее судимым.
Происшествие случилось 12 июня в 21.00. Один мужчина в ходе резни был убит, а второй ранен. По словам очевидцев, злоумышленник поставил его на колени и несколько раз ранил.
По данным СУ СК по Екатеринбургу, мужчина в тот вечер был в парке в нетрезвом состоянии. Во время прогулки он вступил в конфликт с пожилым рыбаком. Затем он набросился на мужчину, вступившегося за рыбака. Второго он смертельно ранил. Злоумышленнику 39 лет.