В отказе лечить детей с укусами клещей обвинила врачей свердловчанка

Семья экстренно приехала в больницу примерно в 21.00. В приемной скорой доктора посмотрели укусы и отправили женщину к дежурному врачу, рассказала мать детей. Та не осмотрела детей и не обработала места укуса, а лишь дала справки и сказала ехать домой, утверждает родительница.