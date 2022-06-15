В отказе лечить детей с укусами клещей обвинила врачей свердловчанка

12 июня девочки с родителями отдыхали в частном доме в поселке Рассоха. Родители с дочерями пошли в лес за грибами и там 6 и 9-летних девочек покусали клещи, рассказала мама детей Надежда изданию Е1.
Семья экстренно приехала в больницу примерно в 21.00. В приемной скорой доктора посмотрели укусы и отправили женщину к дежурному врачу, рассказала мать детей. Та не осмотрела детей и не обработала места укуса, а лишь дала справки и сказала ехать домой, утверждает родительница.
После этого между женщинами произошел конфликт. Мать требовала выдать ей письменный отказ в предоставлении лечения. Медработник, по словам Надежды, утверждала, что только местным жителям они могут вводить вакцину.
Помощь детям оказали только на следующий день в поликлинике № 13 по месту прописки. Самих клещей отправили на лечение, результатов еще нет. Женщина написала жалобу в Минздрав.