В отказе лечить детей с укусами клещей обвинила врачей свердловчанка

В отказе лечить детей с укусами клещей обвинила врачей свердловчанка
В отказе лечить детей с укусами клещей обвинила врачей свердловчанка
Сегодня, 15:26ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
В Белоярской больнице терапевт не стала осматривать и проводить лечение двум девочкам, покусанным клещами в Екатеринбурге.

12 июня девочки с родителями отдыхали в частном доме в поселке Рассоха. Родители с дочерями пошли в лес за грибами и там 6 и 9-летних девочек покусали клещи, рассказала мама детей Надежда изданию Е1.

Семья экстренно приехала в больницу примерно в 21.00. В приемной скорой доктора посмотрели укусы и отправили женщину к дежурному врачу, рассказала мать детей. Та не осмотрела детей и не обработала места укуса, а лишь дала справки и сказала ехать домой, утверждает родительница.

После этого между женщинами произошел конфликт. Мать требовала выдать ей письменный отказ в предоставлении лечения. Медработник, по словам Надежды, утверждала, что только местным жителям они могут вводить вакцину.

Помощь детям оказали только на следующий день в поликлинике № 13 по месту прописки. Самих клещей отправили на лечение, результатов еще нет. Женщина написала жалобу в Минздрав.

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