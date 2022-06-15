Вандалы сломали и изрисовали электронное табло на остановке в центре Нижнего Тагила

Хулиганы сломали электронное табло с расписанием автобусов на остановке у кинотеатра «Родина» в Нижнем Тагиле. Кроме, того, вандалы нарисовали на экране граффити.

Снова порезвились вандалы, а ведь табло было установлено не так давно для удобства тагильчан, чтобы они могли отслеживать движение автобусов. Это самый центр города, однозначно кто-то видел, что хулиганы вытворяют. Неужели никто не мог сделать им замечание и остановить? рассказала подписчица редакции TagilCity.ru. Она отметила, что теперь надписи на экране отображаются некорректно, видно только часть букв и цифр. Фото: TagilCity.ru Сейчас МУП «Сигнал-3», которое обслуживает табло, ведет переговоры со специализированной организацией по поводу ремонта поломок. Это не гарантийный случай, поэтому сроки ремонта устройства и цена пока не определены. Будем искать вандалов по камерам видеонаблюдения, остановка попадает в зону записи, пояснил TagilCity.ru главный инженер МУП «Сигнал-3» Владимир Емельянов. Напомним, это не первый случай, когда тагильчане ломают электронное табло на остановках. В начале мая неизвестные испинали ногами оборудование, установленное на Уральском проспекте. Вандалы ломают новые электронные табло на остановках в Нижнем Тагиле

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