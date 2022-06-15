Высокопоставленного чиновника из Серова «поймали» на ведении бизнеса

По данным прокуратур, чтобы не участвовать в предпринимательстве, он заключил со своей родственницей договор, передав ей свою доли в уставном капитале фирмы. Сотрудники прокуратуры полагают, что договор – формальность, и что бизнесом занимался сам чиновник.