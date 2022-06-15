Высокопоставленного чиновника из Серова «поймали» на ведении бизнеса

Высокопоставленного чиновника из Серова «поймали» на ведении бизнеса
Высокопоставленного чиновника из Серова «поймали» на ведении бизнеса
Сегодня, 18:39ПроисшествияЕлена ОзероваФото: 1MI
Первого замглавы администрации Серовского округа заподозрили в ведении бизнеса.

Серовская городская прокуратура подозревает первого замглавы администрации Серовского городского округа в том, что он нарушал коррупционное законодательство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

Известно, что первый зам является учредителем юрлица и владеет 50% доли в его уставном капитале. Хотя по закону муниципальному чиновнику запрещено заниматься бизнесом.

По данным прокуратур, чтобы не участвовать в предпринимательстве, он заключил со своей родственницей договор, передав ей свою доли в уставном капитале фирмы. Сотрудники прокуратуры полагают, что договор – формальность, и что бизнесом занимался сам чиновник.

После вмешательства прокуратуры мужчина вышел состава учредителей юрлица. Также ему объявили выговор.

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