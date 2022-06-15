За 4 дня 15 водителей в Нижнем Тагиле попались нетрезвыми за рулем

За 4 дня 15 водителей в Нижнем Тагиле попались нетрезвыми за рулем
За 4 дня 15 водителей в Нижнем Тагиле попались нетрезвыми за рулем
Сегодня, 13:55ПроисшествияЕлена ОзероваФото: Пропаганда Отдел ГИБДД
В ходе рейдов сотрудники ГИБДД Нижнего Тагила выявили 49 нарушителей ПДД.

В Нижнем Тагиле с 10 по 13 июня инспекторы ДПС провели рейды по поимке нарушителей правил дорожного движения. Об этом сообщает отдел пропаганды ГИБДД по Нижнему Тагилу.

Особенно сотрудники ГАИ смотрели на автомобили, которые выезжали на встречку, нарушали правила обгона и т.д.

За четыре дня рейдов было пресечено 49 нарушений ПДД, связанных с выездом на встречную полосу. 15 водителей задержали с нетрезвом состоянии, их лишили прав. Некоторые отказались дышать в трубку.

С начала года в городе произошло 13 аварий из-за выезда на встречку. В них погибло 9 человек, а еще 35 травмировались.

Сотрудники ГАИ призывают граждан быть внимательными на дорогах и совершать обгон только в тех местах, в которых он разрешен.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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