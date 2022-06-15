Жительница Серова оштрафована за клевету о сотруднице Роспотребнадзора

Оклеветанная гражданка решила отстаивать свою честь в суде. Так как никаких фактов противоправных деяний за ней не значится, суд встал на ее сторону. Произнесшая безосновательные обвинения пенсионерка осуждена за клеветничество. Теперь она обязана выплатить штраф в сумме пять тысяч рублей, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Свердловской области.