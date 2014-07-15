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Вандалами, разгромившими памятники, оказались... дети из Нижнего Тагила. Отвечать будут родители
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Вандалами, разгромившими памятники, оказались... дети из Нижнего Тагила. Отвечать будут родители

15 июля 2014, 10:05Происшествия
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