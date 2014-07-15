Вандалами, разгромившими памятники, оказались... дети из Нижнего Тагила. Отвечать будут родители

Ровно неделя понадобилась сотрудникам уголовного розыска отдела полиции № 19 для раскрытия этого преступления. Полицейские задержали и изобличили четырех несовершеннолетних, которые проживают в районе совершения преступления.

Мотивами совершения преступления стала детская шалость. Они, ничем не занятые подростки, в возрасте от 11 до 13 лет, без присмотра родителей гуляли. По пути они зашли на кладбище, начали шалить и случайно повалили памятник. Им стало интересно, - в результате пострадало 14 мраморных памятника и 16 деревянных крестов поясняет начальник полиции №19 подполковник Андрей Бельков.

Двое подростков состояли на учете в отделе по делам несовершеннолетних, двое – нет. Правоохранители проводят оперативно – следственные действия. После сбора всех необходимых доказательств причастности подростков к совершению преступлению, уголовное дело по ч.1 ст.244 (Надругательство над телами умерших и местами их захоронения) будет направлено в прокуратуру. Прокурор Тагилстроевского района решать о дальнейшем привлечении к ответственности родителей данных подростков.