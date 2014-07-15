Вчера в Нижнем Тагиле злодей пытался ограбить жительницу Вагонки

Злодей намеревался ограбить женщину 1957 года рождения. Однако это ему не удалось.

14 июля против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ – «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».