Вчера в Нижнем Тагиле злодей пытался ограбить жительницу Вагонки
15 июля 2014, 16:05Происшествия
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Вчерашним вечером в квартиру жительницы Нижнего Тагила, проживающей по Ленинградскому проспекту Дзержинского района, пытался проникнуть злоумышленник, он взламывал дверь. Происходило это вечером в период с 21:30 – 21:35.
Злодей намеревался ограбить женщину 1957 года рождения. Однако это ему не удалось.
Сотрудники уголовного в совершении преступления изобличили ранее задержанного неработающего жителя Нижнего Тагила 1979 года рождения рассказали в пресс-службе МВД.
14 июля против него было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 158 УК РФ – «Приготовление к преступлению и покушение на преступление» и «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище».
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