Несовершеннолетняя пострадала по вине пьяного водителя в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)

В ГИБДД рассказали, что водитель на ВАЗ-2109 не остановился по требованию инспектора, поэтому было принято решение о преследовании.

В результате погони автомобиль улетел в кювет и снёс старый сарай. Среди пассажиров оказались мужчина и 17-летняя девушка. Известно, что водитель был госпитализирован с рваной раной на лице и сотрясением головного мозга. Несовершеннолетняя получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение головного мозга.

Другой пассажир от госпитализации отказался, поскольку травм не получил. Он же пояснил сотрудникам ГИБДД, что компания употреблял алкоголь в Висиме, а после по просьбе товарища нетрезвый водитель повез его с подругой в Уралец, передает Инцидент Нижний Тагил.