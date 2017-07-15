Несовершеннолетняя пострадала по вине пьяного водителя в ДТП под Нижним Тагилом (ФОТО)
15 июля 2017, 11:00Происшествия
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Днём 14 июля под Нижним Тагилом нетрезвый водитель устроил дорожно-транспортное происшествие, пытаясь на большой скорости уехать от сотрудников ГИБДД. Это случилось на 40 км дороги Нижний Тагил – Усть-Утка.
Сюжеты: Нижний Тагил
В ГИБДД рассказали, что водитель на ВАЗ-2109 не остановился по требованию инспектора, поэтому было принято решение о преследовании.
В результате погони автомобиль улетел в кювет и снёс старый сарай. Среди пассажиров оказались мужчина и 17-летняя девушка. Известно, что водитель был госпитализирован с рваной раной на лице и сотрясением головного мозга. Несовершеннолетняя получила закрытую черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение головного мозга.
Другой пассажир от госпитализации отказался, поскольку травм не получил. Он же пояснил сотрудникам ГИБДД, что компания употреблял алкоголь в Висиме, а после по просьбе товарища нетрезвый водитель повез его с подругой в Уралец, передает Инцидент Нижний Тагил.
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Фото: Инцидент Нижний Тагил
© TagilCity.ru
Свердловская областьРоссиятранспортавтоаварияавтопроисшествияГИБДДтравмаГАИВисимпогоняНижний Тагил - Усть-Утка
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей