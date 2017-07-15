Пьяный водитель пытался взорвать свой автомобиль при попытке проверки документов сотрудниками ГИБДД Свердловской области (ВИДЕО)
15 июля 2017, 16:30Происшествия
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На трассе Екатеринбург – Тюмень сотрудники ГИБДД остановили автомобиль, водитель которого находился в состояний алкогольного опьянения. В процессе оформления документов мужчина достал из салона газовый баллон и сказал, что взорвёт автомобиль вместе с собой.
Сюжеты: Нижний Тагил, Екатеринбург
Пьяный водитель, угрожая взрывом, потребовал у инспекторов водительское удостоверение. В подтверждении своих угроз, он открыл баллон с газом. Поняв вскоре, что документы уже не вернуть, мужчина сел в салон автомобиля и попытался уехать. Сотрудникам ГИБДД пришлось применить спецсредства для того, чтобы его остановить. Ослепленный слезоточивым газом, водитель не справился с управлением и был задержан. Нарушителя доставили в дежурную часть.
Видео: E1.RU
Ещё один пьяный водитель был задержан на этой же трассе спустя некоторое время, сообщает E1. В этот раз в салоне помимо нетрезвого водителя находились его нетрезвая жена и трехмесячная дочка.
По обоим происшествиям работают сотрудники ГИБДД для установления степени вины нарушителей.
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