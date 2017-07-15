Пьяный водитель пытался взорвать свой автомобиль при попытке проверки документов сотрудниками ГИБДД Свердловской области (ВИДЕО)

Пьяный водитель, угрожая взрывом, потребовал у инспекторов водительское удостоверение. В подтверждении своих угроз, он открыл баллон с газом. Поняв вскоре, что документы уже не вернуть, мужчина сел в салон автомобиля и попытался уехать. Сотрудникам ГИБДД пришлось применить спецсредства для того, чтобы его остановить. Ослепленный слезоточивым газом, водитель не справился с управлением и был задержан. Нарушителя доставили в дежурную часть.