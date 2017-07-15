Семейная пара из Верхней Салды напала с ножом на таксиста

Таксист обратился в полицию и рассказал, что некоторое время назад на него с ножом напали клиенты. Местные жители – мужчина и женщина, находясь в нетрезвом состоянии, вызвали такси и попросили увезти их в посёлок Свободный. Водитель, заметив состояние клиентов, во избежание недоразумений заранее потребовал оплату проезда – 450 рублей.

Получив сумму, мужчина отвез клиентов по их просьбе к лесному массиву недалеко от Свободного. Там парочка вытащила нож и потребовала вернуть деньги назад.

Сообщается, что через полчаса после обращения в полицию, потерпевший увидел ту самую пассажирку на улице. Она была остановлена и допрошена. Женщина сообщила, где находится её муж - на работе в котельной. Именно туда отправились сотрудники полиции, пишет Rupolit.

Злоумышленнику 32 года, ранее он уже был судим за побои. Он признался, что сумма за проезд показалась ему несправедливой, поэтому «Бонни и Клайд» решили проучить водителя. Сейчас мужчине грозит до 10 лет лишения свободы.