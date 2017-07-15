Водитель грузовой фуры был избит в ходе дорожной разборки у Лестеха в Екатеринбурге (ВИДЕО)

Как утверждают очевидцы, нападавшие заблокировали грузовую фуру автомобилями, а когда водитель грузовика вышел выяснить причину случившегося, набросились на него и стали избивать. Нападавшие вели себя неадекватно и на попытки выяснить причины конфликта со стороны прохожих, отвечали грубыми просьбами не лезть не в своё дело, передаёт E1.

Избитый до крови водитель грузовика сумел спрятаться в салоне. Тогда толпа принялась бить окна фуры. Оба боковых стекла оказались разбиты, лобовое стекло треснуло в нескольких местах. После водитель грузовика сумел завести фуру и, зацепив крылом одну из машин нападавших, уехал с места драки. Люди разбежались по своим машинам и отправились вдогонку.

В отделении по связям со СМИ УМВД по Екатеринбургу сообщили, что никаких заявлений по данному факту не поступало.