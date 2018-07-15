Механик парка аттракционов в Челябинске погиб под колесами «Дикого поезда»
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Житель Челябинска умер из-за травм, полученных при ремонте детского аттракциона «Дикий поезд». Мужчина сорвался с высоты из-за того, что поезд переехал ему ногу.
Источник: «Челябинский обзор»
14 июля в Челябинске скончался мужчина, который занимался устранением неисправностей на детском аттракционе в парке отдыха. Информация о происшествии появилась в соцсетях. По сообщениям очевидцев, механик находился на высоте 10 метров, когда поезд тронулся и переехал ему ногу.
По предварительной информации, предоставленной пресс-службой администрации Челябинска, аттракцион был закрыт во время того, как сотрудник парка чинил его. По всей вероятности, имело место нарушение техники безопасности.
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Фото: «Типичный Челябинск»
Мужчина получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью. Его госпитализировали в медучреждение с множественными переломами, также мужчине ампутировали ногу.
Следственным комитетом начата проверка.
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