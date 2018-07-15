Механик парка аттракционов в Челябинске погиб под колесами «Дикого поезда»

14 июля в Челябинске скончался мужчина, который занимался устранением неисправностей на детском аттракционе в парке отдыха. Информация о происшествии появилась в соцсетях. По сообщениям очевидцев, механик находился на высоте 10 метров, когда поезд тронулся и переехал ему ногу.

По предварительной информации, предоставленной пресс-службой администрации Челябинска, аттракцион был закрыт во время того, как сотрудник парка чинил его. По всей вероятности, имело место нарушение техники безопасности.

Фото: «Типичный Челябинск»

Мужчина получил травмы, которые оказались не совместимы с жизнью. Его госпитализировали в медучреждение с множественными переломами, также мужчине ампутировали ногу.