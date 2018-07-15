Пьяные пассажиры троллейбуса в Екатеринбурге сломали нос девушке

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14 июля 2018 года в 18.00 в Екатеринбурге двое молодых людей избили пассажирку троллейбуса.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Вечерний Екатеринбург»
Инцидент произошел в троллейбусе №3, следовавшем по маршруту Уралмаш-ВИЗ.
На остановке «Фрезеровщиков» в общественный транспорт вошли двое мужчин в возрасте 28-35 лет. Вошедшие пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.
Молодые люди начали грубить кондуктору троллейбуса, одна из пассажирок попросила их вести себя культурно.
Грубияны ответили девушке, используя нецензурную лексику, а затем ударили пассажирку кулаком в нос. В результате удара молодая женщина получила перелом носа.
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