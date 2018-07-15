Пьяные пассажиры троллейбуса в Екатеринбурге сломали нос девушке

Инцидент произошел в троллейбусе №3, следовавшем по маршруту Уралмаш-ВИЗ.

На остановке «Фрезеровщиков» в общественный транспорт вошли двое мужчин в возрасте 28-35 лет. Вошедшие пассажиры находились в состоянии алкогольного опьянения.

Молодые люди начали грубить кондуктору троллейбуса, одна из пассажирок попросила их вести себя культурно.