Под Нижним Тагилом «Волга» улетела в кювет

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14 июля на участке автодороги Нижний Тагил — Утка произошло ДТП, в котором пострадали два человека, пишет АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
34-летний водитель автомобиля «Волга» не справился с управлением и вылетел с дороги. Машина съехала в кювет. В результате ДТП водитель и пассажирка получили травмы различной степени тяжести. Оба госпитализированы.
В минувшие выходные на ГГМ ВАЗ протаранил иномарку. Трое пассажиров «Фольксвагена» получили травмы.
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