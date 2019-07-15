СК начал проверку после гибели двоих детей на реке Тагил

По предварительной информации, 50-летний местный житель с товарищем и тремя своими детьми прибыл на реку Тагил порыбачить. Младшему из детей было восемь лет. Мужчины занялись организацией места для рыбалки, а дети удалились вдоль берега. Ребята решили самостоятельно искупаться. Вскоре средний ребенок прибежал к отцу и сообщил, что младший мальчик начал тонуть, а старший бросился его спасать.

Когда мужчины прибежали на место, детей не было видно, младшего ребенка удалось достать, однако реанимационные мероприятия не помогли. Сотрудники МЧС нашли тело старшего сына, который также, по предварительной версии, погиб в результате утопления.

Следователи СКР проводят необходимые мероприятия для установления точной картины ЧП, тела детей отправлены на экспертизу для установления причины смерти.

Напомним, трагический инцидент произошел 14 июля. Днем ранее сотрудники Центра защиты населения спасли пятерых подростков, перевернувшихся на лодке в районе Фотеево.