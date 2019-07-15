Тагильчанина приговорили к десяти годам за убийство собутыльника
Сегодня, 16:57ПроисшествияФото: Медиахолдинг 1Mi
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Дзержинский райсуд приговорил 51-летнего Александра Мерзлякова, обвиняемого в убийстве приятеля, к 10 годам лишения свободы, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
По версии следствия, 30 сентября 2018 года обвиняемый с приятелем употреблял алкоголь. Через некоторое время между ними возник конфликт, в результате которого Мерзляков нанес собутыльнику удар по голове, затем не менее 18 ударов по голове, шее и спине. От полученных травм мужчина умер на месте.
На суде тагильчанин заявил, что невиновен. Отмечается, что «предмет с рубящими свойствами», которым был убит мужчина, до сих пор не найден.
Ближайшие 10 лет Мерзляков проведет в колонии строгого режима.
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