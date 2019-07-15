Тагильчанина приговорили к десяти годам за убийство собутыльника

По версии следствия, 30 сентября 2018 года обвиняемый с приятелем употреблял алкоголь. Через некоторое время между ними возник конфликт, в результате которого Мерзляков нанес собутыльнику удар по голове, затем не менее 18 ударов по голове, шее и спине. От полученных травм мужчина умер на месте.