В Березовском в результате конфликта из-за парковки пострадал ребенок

Женщина утверждает, что они припарковались недалеко от входа на базу «Чистые пруды» и стали ждать родственников. К ним подошел сотрудник базы и грубо потребовал переставить машину, так как она мешала проезду. Через некоторое время мужчина стал пинать их автомобиль, а когда ее муж начал выходить из машины, сотрудник базы захлопнул дверь и ударил кулаком по боковому стеклу.

Злоумышленник, по словам екатеринбурженки, попытался убежать, но ее муж погнался за ним, однако подоспел второй сотрудник базы.

От разбившегося стекла сидевший в машине ребенок получил порез боковой части лба. Женщина отмечает, что малыш сильно испугался.

У мужа ссадины на руках от осколков, возле носа кровавая ссадина. Я сидела сзади, но даже у меня есть ссадины на ногах. Они небольшие, мы ничего не фиксировали. Осмотр скорой помощи был только у ребенка, сказала екатеринбурженка.

Фото: е1.ru