В Березовском в результате конфликта из-за парковки пострадал ребенок
Семья екатеринбуржцев неправильно припарковалась у базы отдыха «Чистые пруды», от чего между ними и сотрудником базы произошел конфликт. По словам пострадавших, работник базы разбил в машине стекло, а осколки поранили их ребенка, сообщает портал Е1.
Женщина утверждает, что они припарковались недалеко от входа на базу «Чистые пруды» и стали ждать родственников. К ним подошел сотрудник базы и грубо потребовал переставить машину, так как она мешала проезду. Через некоторое время мужчина стал пинать их автомобиль, а когда ее муж начал выходить из машины, сотрудник базы захлопнул дверь и ударил кулаком по боковому стеклу.
Злоумышленник, по словам екатеринбурженки, попытался убежать, но ее муж погнался за ним, однако подоспел второй сотрудник базы.
От разбившегося стекла сидевший в машине ребенок получил порез боковой части лба. Женщина отмечает, что малыш сильно испугался.
У мужа ссадины на руках от осколков, возле носа кровавая ссадина. Я сидела сзади, но даже у меня есть ссадины на ногах. Они небольшие, мы ничего не фиксировали. Осмотр скорой помощи был только у ребенка, сказала екатеринбурженка.
Полиция по данному инциденту проводит проверку. На базе считают, что виновны в произошедшем екатеринбуржцы, так как они спровоцировали конфликт.