В Екатеринбурге фанаты «Урала» избили болельщиков «Уфы»

Гости столицы Урала, приехавшие на матч, гуляли недалеко от «Екатеринбург Арены», когда на них напали несколько десятков человек. Фанаты «Уфы», среди которых были девушки, смогли добежать до ближайшего кафе и вызвать наряд полиции.