В Екатеринбурге фанаты «Урала» избили болельщиков «Уфы»
Сегодня, 07:57ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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13 июля в Екатеринбурге прошел матч первого тура чемпионата России по футболу. Свердловский футбольный клуб одержал победу над гостями со счетом 3:2. Однако перед матчем, как сообщает издание «Спорт-экспресс», болельщики «Уфы» поверглись нападению со стороны фанатов «Урала».
Сюжеты: Екатеринбург
Гости столицы Урала, приехавшие на матч, гуляли недалеко от «Екатеринбург Арены», когда на них напали несколько десятков человек. Фанаты «Уфы», среди которых были девушки, смогли добежать до ближайшего кафе и вызвать наряд полиции.
Пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых сведения о массовой драке не подтвердил, подчеркнув, что какими-либо серьезными инцидентами матч омрачен не был.
Составлен один административный протокол в отношении нашего болельщика. А гости после матча уехали,пояснил Горелых порталу Е1.
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