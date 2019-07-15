В Екатеринбурге подростки спасли захлебнувшегося приятеля
Сегодня, 20:27ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге на Верх-Исетском пруду чуть не утонул подросток, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
14-летний школьник гулял в компании других подростков и решил искупаться. Школьник наглотался воды, на берег его вытащили товарищи, которые смогли оказать ему первую помощь и привести в чувства. К моменту приезда медиков подросток был в сознании. Его срочно доставили в медучреждение.
В минувшие выходные под Нижним Тагилом утонули двое детей — 8 и 17 лет. Младший ребенок начал тонуть, старший брат бросился его спасать, оба ребенка погибли.
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