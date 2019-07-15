В Екатеринбурге подростки спасли захлебнувшегося приятеля

14-летний школьник гулял в компании других подростков и решил искупаться. Школьник наглотался воды, на берег его вытащили товарищи, которые смогли оказать ему первую помощь и привести в чувства. К моменту приезда медиков подросток был в сознании. Его срочно доставили в медучреждение.