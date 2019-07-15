В Екатеринбурге подросток пострадал в массовом ДТП

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В Екатеринбурге столкнулись четыре автомобиля. С места аварии госпитализировали 13-летнего мальчика, сообщает портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
ДТП произошло на пересечении улиц Бебеля и Технической. Обстоятельства произошедшего устанавливает Госавтоинспекция.
В результате столкновения подросток получил черепно-мозговую травму и рану на лбу. Легкие травмы получили еще три женщины.
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