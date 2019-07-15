В Екатеринбурге слесарь организовал нарколабораторию

У сибиряка нашли 350 граммов запрещенных веществ, что приравнивается к особо крупным размерам. Экспертиза установила, что вещество является наркотиком синтетического происхождения — метилэфедроном. Помимо этого, правоохранители обнаружили оборудование для изготовления наркотиков.

Мужчина признался, что действительно приехал в город для организации нарколаборатории. Для этих целей он снял частный дом. Поработать сибиряку удалось в течение двух месяцев, товар он распространял с помощью закладок.

Ранее проблем с законом у мужчины не было, он жил в Красноярском крае и работал слесарем-электриком.