В Нижнем Тагиле в минувшие выходные сгорела Mazda CX-5
Сегодня, 08:43ПроисшествияФото: 1Mediainvest.ru
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В ночь с 13 на 14 июля на Уральском проспекте в Нижнем Тагиле сгорел автомобиль Mazda CX-5, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.
Сюжеты: Нижний Тагил
Площадь возгорания составила четыре квадратных метра, в тушении огня принимали участие шесть пожарных на двух единицах спецтехники.
Напомним, 13 июля в Академическом районе Екатеринбурга произошел пожар на стройплощадке.
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