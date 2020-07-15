На Тагильском пруду отдыхающие на пляже спасли чуть не утонувшего мужчину

На городском пруду мужчина нахлебался воды, пьяный вроде. У него пробита голова. Его откачали отдыхающие. Скорая приехала быстро, минут через 10 и увезла его, рассказала TagilCity.ru девушка по имени Юлия.

Она отметила, что когда мужчину вытащили на берег, то он был без сознания. Ему оказала первую помощь медик, оказавшаяся среди отдыхающих на пляже.

Кроме того, мужчина отдыхал не один а с друзьями. Их, по словам Юлии, увезла полиция.