На Тагильском пруду отдыхающие на пляже спасли чуть не утонувшего мужчину
Сегодня, 18:08ПроисшествияФото: tagilcity.ru
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Сегодня на Тагильском пруду отдыхающие вытащили мужчину из воды и оказали ему первую помощь. Об этом TagilCity.ru рассказали очевидцы произошедшего.
Сюжеты: Эксклюзив, Нижний Тагил
На городском пруду мужчина нахлебался воды, пьяный вроде. У него пробита голова. Его откачали отдыхающие. Скорая приехала быстро, минут через 10 и увезла его, рассказала TagilCity.ru девушка по имени Юлия.
Она отметила, что когда мужчину вытащили на берег, то он был без сознания. Ему оказала первую помощь медик, оказавшаяся среди отдыхающих на пляже.
Кроме того, мужчина отдыхал не один а с друзьями. Их, по словам Юлии, увезла полиция.
Ранее в поселке Зональный чуть не утонула 15-летняя девочка. За ее жизнь борются врачи.
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