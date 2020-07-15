«Реанимировали 8 минут»: в Екатеринбурге чуть не утонул трехлетний мальчик
Накануне, 14 июля, на озере Шарташ на одном из пляжей чуть не погиб трехлетний ребенок, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
В отдел полиции около 15.00 поступило сообщение о том, что на водоеме утонул трехлетний мальчик.
Однако ребенка удалось спасти — очевидцы оказали ему экстренную помощь.
Мальчик отдыхал на пляже со своей мамой и ее сожителем. Он плавал возле пирса на надувном круге, а сами взрослые находились примерно в 20 метрах от воды.
Около 15.00 семья начала собираться домой, мама в процессе сбора вещей отвлеклась, а отчим отошел, чтобы купить воды. Вернувшись через некоторое время, мужчина увидел, что на надувном круге мальчика нет.
Сразу же после этого купавшиеся мужчины достали из воды ребенка, который к тому моменту перестал дышать. На пляже среди отдыхающих был мужчина, окончивший курсы оказания первой помощи. Он сразу стал реанимировать малыша. Прибывшие на место спасатели МЧС в течение восьми минут делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. В результате ребенок задышал и был госпитализирован в реанимацию ДГКБ № 9.
В полиции отметили, что примерно за пол часа до этого на месте происшествия проходил рейд сотрудников полиции и МЧС, которые предупреждали об ответственном отношении к детям.
После произошедшего полиция провела проверку, в результате которой мама ребенка была привлечена к ответственности.
Ранее в районе Новоасбеста со дна карьера спасатели достали тело утонувшего мужчины. Ему на вид около 30 лет.