«Реанимировали 8 минут»: в Екатеринбурге чуть не утонул трехлетний мальчик

В отдел полиции около 15.00 поступило сообщение о том, что на водоеме утонул трехлетний мальчик.

Однако ребенка удалось спасти — очевидцы оказали ему экстренную помощь.

Мальчик отдыхал на пляже со своей мамой и ее сожителем. Он плавал возле пирса на надувном круге, а сами взрослые находились примерно в 20 метрах от воды.

Около 15.00 семья начала собираться домой, мама в процессе сбора вещей отвлеклась, а отчим отошел, чтобы купить воды. Вернувшись через некоторое время, мужчина увидел, что на надувном круге мальчика нет.

Сразу же после этого купавшиеся мужчины достали из воды ребенка, который к тому моменту перестал дышать. На пляже среди отдыхающих был мужчина, окончивший курсы оказания первой помощи. Он сразу стал реанимировать малыша. Прибывшие на место спасатели МЧС в течение восьми минут делали непрямой массаж сердца и искусственное дыхание. В результате ребенок задышал и был госпитализирован в реанимацию ДГКБ № 9.

В полиции отметили, что примерно за пол часа до этого на месте происшествия проходил рейд сотрудников полиции и МЧС, которые предупреждали об ответственном отношении к детям.

После произошедшего полиция провела проверку, в результате которой мама ребенка была привлечена к ответственности.