Решил взять себе: в Нижнем Тагиле у купавшегося в пруду мужчины украли одежду
Сегодня, 15:45ПроисшествияФото: МУ МВД "Нижнетагильское"
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В Нижнем Тагиле у 23-летнего жителя посёлка Баранчинский украли рюкзак, на пляже возле гостиницы на улице Горошникова, пока он купался в пруду, сообщает пресс-служба МУ МВД «Нижнетагильское».
Сюжеты: Нижний Тагил
В рюкзаке мужчины находились сотовый телефон, деньги, а также одежда. Общая сума ущерба составила восемь тысяч рублей.
В ходе отработки ранее судимых лиц оперативники установили и задержали подозреваемого в преступлении. 45-летний мужчина проживает неподалеку от пляжа. Он неоднократно судим за имущественные преступления. Он проходил мимо и решил взять себе оставленный рюкзак.
На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он был задержан. Похищенные вещи возвращены владельцу.
Ранее бывшую сотрудницу «Почта Банка» обвинили в краже четырех миллионов рублей со счетов пенсионеров.
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