Решил взять себе: в Нижнем Тагиле у купавшегося в пруду мужчины украли одежду

В рюкзаке мужчины находились сотовый телефон, деньги, а также одежда. Общая сума ущерба составила восемь тысяч рублей.

В ходе отработки ранее судимых лиц оперативники установили и задержали подозреваемого в преступлении. 45-летний мужчина проживает неподалеку от пляжа. Он неоднократно судим за имущественные преступления. Он проходил мимо и решил взять себе оставленный рюкзак.

На данный момент в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он был задержан. Похищенные вещи возвращены владельцу.