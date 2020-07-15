В Екатеринбурге в квартире, где живут пенсионеры, рухнул потолок

В квартире на Папанина, 21, где произошло обрушение, проживают 70-летняя женщина и 65-летний мужчина. По словам сына пенсионеров, сначала отвалилась декоративная плитка с потолка, и осыпалась часть штукатурки, через несколько часов рухнули перекрытия. Проживающие в квартире пенсионеры не пострадали.