В Екатеринбурге в квартире, где живут пенсионеры, рухнул потолок

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15 июля днем в одном из домов в Екатеринбурге рухнул потолок, пишет Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
В квартире на Папанина, 21, где произошло обрушение, проживают 70-летняя женщина и 65-летний мужчина. По словам сына пенсионеров, сначала отвалилась декоративная плитка с потолка, и осыпалась часть штукатурки, через несколько часов рухнули перекрытия. Проживающие в квартире пенсионеры не пострадали.
В аварийной управляющей компании «Столица» подтвердили произошедшее, однако подробностей не предоставили.
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