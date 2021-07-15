14-летнего велосипедиста сбил водитель Mazda 6 в Екатеринбурге

14-летнего велосипедиста сбил водитель Mazda 6 в Екатеринбурге
14-летнего велосипедиста сбил водитель Mazda 6 в Екатеринбурге
Сегодня, 13:27ПроисшествияФото: отделение пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу
55-летний водитель Mazda 6 сбил подростка, пересекающего проезжую часть на велосипеде. Мальчик получил ушибы, а в его школе пройдет проверка на предмет обучения детей ПДД.

14-летнего мальчика на велосипеде сбила иномарка около 17.30 в среду 14 июля около дома № 26 на улице Седова в Екатеринбурге. Как отметили в ГИБДД, ребенок пересекал проезжую по ходу движения машины справа налево, на его одежде не было световозвращающих элементов.

Прибывшие медики скорой предварительно диагностировали у мальчика ушиб левого бедра, сообщает «Уральский меридиан».

Гоавтоинспекторы после инцидента проверят, как в школе, где учится подросток, ведется работа по обучению детей Правилам дорожного движения.

Материалы проверки будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних, уточнили в ГИБДД.

Напомним, 12 июля водитель «ГАЗели NEXT» сбил 6-летнюю девочку на улице Куйбышева в Екатеринбурге. С сотрясением и ушибами ребенок был госпитализирован в ДГБ № 9.

Сюжеты:
Екатеринбург
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