14-летнего велосипедиста сбил водитель Mazda 6 в Екатеринбурге

14-летнего мальчика на велосипеде сбила иномарка около 17.30 в среду 14 июля около дома № 26 на улице Седова в Екатеринбурге. Как отметили в ГИБДД, ребенок пересекал проезжую по ходу движения машины справа налево, на его одежде не было световозвращающих элементов.
Прибывшие медики скорой предварительно диагностировали у мальчика ушиб левого бедра, сообщает «Уральский меридиан».
Гоавтоинспекторы после инцидента проверят, как в школе, где учится подросток, ведется работа по обучению детей Правилам дорожного движения.
Материалы проверки будут направлены в подразделение по делам несовершеннолетних, уточнили в ГИБДД.
Напомним, 12 июля водитель «ГАЗели NEXT» сбил 6-летнюю девочку на улице Куйбышева в Екатеринбурге. С сотрясением и ушибами ребенок был госпитализирован в ДГБ № 9.