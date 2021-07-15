14-летнего велосипедиста сбил водитель Mazda 6 в Екатеринбурге

14-летнего мальчика на велосипеде сбила иномарка около 17.30 в среду 14 июля около дома № 26 на улице Седова в Екатеринбурге. Как отметили в ГИБДД, ребенок пересекал проезжую по ходу движения машины справа налево, на его одежде не было световозвращающих элементов.