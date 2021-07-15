24-летний парень зарубил топором своего начальника в Невьянске и снял на видео

Свердловский областной суд приговорил к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима 24-летнего парня, который зарубил своего начальника топором за неоднократные придирки и критику, а потом снимал тело на телефон. Происшествие случилось в феврале 2021 года.

Осуждённый работал в строительной организации. В начале февраля 2021 года, находясь в нетрезвом состоянии, решил отомстить 44-летнему начальнику, который критиковал его на работе и быту, и убил его при помощи топора и ножа. Это произошло в доме на улице Восточной в посёлке Верхнее Дуброво, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР. Решив убить начальника, парень вооружился и, зайдя в комнату, где находился погибший, несколько раз ударил его в голову. Затем он взял нож и ударил мужчину в область шеи. От полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия. О случившемся подсудимый сообщил хозяину арендованного дома, а тот уже вызвал на место происшествия сотрудников полиции. Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что парень также снимал на телефон окровавленное тело, комментируя то, что случилось. Затем он отправил съёмку своим приятелям, сообщив при этом, что он «наконец-то разделался с тем, кто ему надоел». Злоумышленник признан виновным в совершении преступления по статье УК РФ «Убийство». Напомним, в начале мая 2020 года житель Екатеринбурга 140 ударами топора убил адвоката Константина Янышева. Суд признал его виновным в совершении преступления УК РФ «Убийство, совершённое с особой жестокостью». Ему назначено наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Виновные в убийстве Ксении Каторгиной приговорены к 57 годам на троих в Екатеринбурге

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