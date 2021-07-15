495 тысяч рублей пенсионерка отдала телефонным аферистам в Екатеринбурге

70-летняя жительница Екатеринбурга обратилась в полицию с заявлением о том, что её обманули мошенники.

Потерпевшей позвонила незнакомая женщина, представившаяся сотрудником одного кредитного учреждения. Звонившая сообщила о том, что пытались списать деньги со счёта пенсионерки, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области. Затем незнакомка советовала женщине для защиты вклада обналичить все накопления и перевести на «безопасные» счета, которые ей укажут. После этого потерпевшую перевели на мужчину, тоже ей незнакомого. Он сказал, что является специалистом силового ведомства. Мужчина говорил, что нужно соблюдать все инструкции «финансовых специалистов» и уверил, что все операции пройдут под контролем сотрудников правопорядка. Затем пожилую женщину соединили с лже-сотрудником банка, который уговорил её снять со счёта все имеющиеся деньги в отделении банка, который находится в Ленинском районе. Пенсионерка согласилась и, сняв 495 тысяч рублей, перевела деньги на указанные счета. Далее мужчина сообщил, что перезвонит через несколько дней, а женщина осознала, что стала жертвой телефонных аферистов. В настоящее время сотрудники уголовного розыска предпринимают комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на раскрытие данного преступления. Напомним, в начале июля 2021 года около 780 тысяч рублей сотрудник УВЗ из Нижнего Тагила отправил телефонным аферистам. Он рассказал, что ему позвонил мужчина и представился сотрудником службы безопасности банка. Он сообщил, что на данный момент неизвестные пытаются оформить крупный кредит. Чтобы заблокировать операцию, нужно было проехать в банк и на такую же сумму оформить еще один кредит. После всех совершённых операций он осознал, что его обманули, и обратился в полицию. Свердловчанин хотел подзаработать на торговле газом и нефтью и нарвался на мошенников

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