Известный курганский боксер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней

Известный боксер попал под домашний арест в Кургане. Он задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Данную информацию передают сразу несколько инсайдеров из числа спортсменов и силовиков.

По словам одного из источников, девушка сама написала заявление в полицию. Она сообщила, что молодой человек пригласил ее в свою кальянную, завел в отдельную VIP-комнату и надругался, пишет Ура.ру. По словам инсайдера, девушке было около 17 лет. Также спустя время она забрала заявление. Но закон таков, что силовики не имеют право прекратить уголовное дело такого рода, даже если потерпевшая забрала заявление. Проверка все равно идет,уточнил источник в правоохранительных органах. Инсайдер из окружения задержанного заявил, что боксер не догадывался об истинном возрасте девушки. Также половой акт происходил по обоюдному согласию. Источник предполагает, что ситуация была подстроена недоброжелателями, которые мешали спортсмену вести бизнес. В результате он продал свое заведение. Напомним, по обвинению в педофилии задержан безработный 30-летний житель Нижнего Тагила. Заявление в правоохранительные органы написала его бывшая жена. За изнасилование 11-летней дочери безработному тагильчанину грозит до 20 лет колонии

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