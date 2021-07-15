Известный курганский боксер подозревается в изнасиловании несовершеннолетней

По словам одного из источников, девушка сама написала заявление в полицию. Она сообщила, что молодой человек пригласил ее в свою кальянную, завел в отдельную VIP-комнату и надругался, пишет Ура.ру. По словам инсайдера, девушке было около 17 лет. Также спустя время она забрала заявление.
Но закон таков, что силовики не имеют право прекратить уголовное дело такого рода, даже если потерпевшая забрала заявление. Проверка все равно идет,уточнил источник в правоохранительных органах.
Инсайдер из окружения задержанного заявил, что боксер не догадывался об истинном возрасте девушки. Также половой акт происходил по обоюдному согласию. Источник предполагает, что ситуация была подстроена недоброжелателями, которые мешали спортсмену вести бизнес. В результате он продал свое заведение.
Напомним, по обвинению в педофилии задержан безработный 30-летний житель Нижнего Тагила. Заявление в правоохранительные органы написала его бывшая жена.