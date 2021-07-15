Мошенники обманули дворника на 300 тысяч в Нижнем Тагиле

56-летнюю жительницу Нижнего Тагила, которая работает дворником в одной из УК, обманули мошенники. Поверив лжебанкиру, она перевела на резервный счёт все свои накопления в размере 110 тысяч рублей.

Накануне пенсионерке позвонили с неизвестного московского номера и сообщили, что у неё взломали банковский счёт и пытаются снять деньги. Действуя указаниям звонившего, женщина в терминале сняла сбережения и перевела их на резервный счёт. Позже ей вновь позвонили из «банка» и заявили, что на неё оформили кредит на 190 тысяч рублей и, чтобы мошенники не забрали деньги, надо ей тоже оформить кредит на эту сумму и вновь перевести на безопасный счёт. Именно так и поступила пострадавшая. Потом пенсионерка решила все-таки позвонить в банк и поняла, что стала жертвой мошенников и обратилась в полицию. Как сообщили в МУ МВД России «Нижнетагильское», в настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело. Напомним, что недавно начальник технического отдела одной из организаций Нижнего Тагила 1970 года рождения потерял с банковской карты около 39 тысяч рублей после того, как сообщил неизвестному мужчине код, пришедший по СМС. Тагильчанин сообщил неизвестному СМС с кодом и потерял почти 40 тысяч рублей

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