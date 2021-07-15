Мужчины с топорами разгромили екатеринбуржский комплекс с аэротрубой в Новосибирске

Мужчины с топорами разгромили екатеринбуржский комплекс с аэротрубой в Новосибирске
Мужчины с топорами разгромили екатеринбуржский комплекс с аэротрубой в Новосибирске
Сегодня, 09:08ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
Во время рабочего дня 14 июля в аэродинамический комплекс Free Fly, расположенный в Новосибирске и открытый жителем Екатеринбурга, ворвались девять мужчин в масках. Также они были вооружены топорами.

Толпа разбила аэротрубу, разгромила мебель и технику и напала на сотрудника. Free Fly открыл уралец Николай Чичканов. Его первая аэротруба была установлена на Уктусе в Екатеринбурге в 2017 году. Теперь в компании считают, что таким способом их хотели прогнать из Новосибирска, сообщает НГС.ру.

Прямо сказали: либо мы по-хорошему им часть бизнеса отдаем, либо нам не дадут работать,рассказал Чичканов.

Перед инцидентом камера видеонаблюдения сняла толпу, идущую к помещению с аэротрубой. Также очевидцы записали на видео саму аэротрубу, покрывшуюся после нападения трещинами. Отмечается, что во время происшествия в аэроклубе были посетители. Они успели выбежать на улицу. Очевидцы рассказали, что вандалы били сотрудника кулаками в горло. Одну гостью сотрудник комплекса буквально вытолкнул из помещения.

Она напугалась, ее всю трясло. Я вытолкнул ее и крикнул: «Беги к домику охраны!», она побежала,рассказал сотрудник.

На данный момент подсчитывается ущерб, который нанесли вандалы. Однако лишь одни стекла от аэротрубы стоят 1,2 миллиона рублей. Также была разбита компьютерная система управления, шлемы и стойка администратора.

На восстановление уйдут месяцы. Стекло для стакана выполняется несколько месяцев по спецзаказу в Москве,подчеркнул уралец Николай Чичканов.

Напомним, вандалы в очередной раз разрушили спортплощадку на Девятом поселке в Нижнем Тагиле. В прошедшие выходные они сломали сцену и повредили баскетбольное кольцо.

Сюжеты:
Екатеринбург
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