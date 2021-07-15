Падение грузовика с моста на газопровод в Саратове попало на видео

Падение грузовика с моста на газопровод в Саратове попало на видео
Падение грузовика с моста на газопровод в Саратове попало на видео
Сегодня, 18:36ПроисшествияФото: Саратов Life
Возгорание произошло в связи с падением грузовой машины с моста на газовую трубу на 1-м жилучастке в Саратове. Инцидент случился 15 июля 2021 года.

Сейчас газ перекрыли, возгорание было локализовано. Движение по путепроводу на 1-м жилучастке было временно остановлено, сообщила пресс-служба администрации Саратова.

В ГУ МЧС по Саратовской области отметили, что причина аварии сейчас уточняется. Все специальные службы выехали на место происшествия.

Видео:Саратов Life

Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин сообщил, что водитель грузовика госпитализирован в больницу. По предварительным данным, мужчина успел выпрыгнуть из машины.

Напомним, в апреле 2021 года на 10 километре Ново-Московском тракта в Свердловской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Столкнулись Lada и Ford Mondeo. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Пассажир «Лады» получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а второй пассажир во время ДТП сломал левое плечо.

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