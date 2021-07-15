Падение грузовика с моста на газопровод в Саратове попало на видео

Возгорание произошло в связи с падением грузовой машины с моста на газовую трубу на 1-м жилучастке в Саратове. Инцидент случился 15 июля 2021 года.

Сейчас газ перекрыли, возгорание было локализовано. Движение по путепроводу на 1-м жилучастке было временно остановлено, сообщила пресс-служба администрации Саратова. В ГУ МЧС по Саратовской области отметили, что причина аварии сейчас уточняется. Все специальные службы выехали на место происшествия. Видео: Саратов Life Начальник управления обеспечения безопасности жизнедеятельности населения Юрий Юрин сообщил, что водитель грузовика госпитализирован в больницу. По предварительным данным, мужчина успел выпрыгнуть из машины. Напомним, в апреле 2021 года на 10 километре Ново-Московском тракта в Свердловской области произошло ДТП, в котором пострадали три человека. Столкнулись Lada и Ford Mondeo. Госпитализация пострадавшим не потребовалась. Пассажир «Лады» получил закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение головного мозга, а второй пассажир во время ДТП сломал левое плечо. Нетрезвый водитель попал в ДТП во время ухода от погони ГИБДД в Североуральске

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter