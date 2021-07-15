Трёхлетняя девочка пострадала в массовом ДТП на Тюменском тракте

Трёхлетняя девочка пострадала в массовом ДТП на Тюменском тракте
Трёхлетняя девочка пострадала в массовом ДТП на Тюменском тракте
Сегодня, 20:22ПроисшествияФото: В.Н. Горелых
25-летний мужчина устроил массовое ДТП на 15-ом километре трассы Екатеринбург-Тюмень еще в сентябре 2020 года. От его действий серьезно пострадала 3-летняя девочка.

Установлено, что управляя автомобилем «Опель Астра» мужчина, двигаясь со скоростью 105 километров в час обогнал «Фиат», а затем резко нажал на тормоз и снизил свою скорость до 4 километров.

При этом водитель не включил световой указатель поворота, пересек сплошную линию и перестроился прямо перед «Фиатом», позади которого со скоростью около 80 км/час ехал «Лэнд Ровер». Его водитель в тот момент на мгновение отвлекся от контроля за дорогой и в результате допустил столкновение с «Фиатом», а его, в свою очередь, ударом отбросило на следовавший в попутном направлении «Опель Астра». Об этом сообщил руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

В ДТП множественные травмы получила 3-летняя девочка, которая находилась а салоне «Фиат». В отношении виновника аварии было возбуждено уголовное дело, а также дело завели на водителя «Лэнд Ровера».

В настоящее время все материалы уголовного дела направлены в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, что ДТП в районе 8-го километра подъездной дороги к озеру Глухое произошло около 19:00 3 июля. Пьяный водитель потерял управление, из-за чего транспортное средство врезалось в дерево. В результате аварии 37-летний водитель насмерть придавил свою пятилетнюю дочь, которую вёз на коленях.

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Екатеринбург
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