Увеличилось количество отравленных детей в санатории «Лесники» в Курганской области

Среди отравившихся также были дети из Свердловской области, которым купила путёвки мэрия Екатеринбурга.
По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области.
Сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора будет дана уголовно-правовая оценка руководства и медицинским работникам санатория «Лесники» по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Также будет оценено соблюдение степени оснащенности санатория необходимыми средствами защиты.
Следствие находится под контролем руководителя следственного управления Богдана Францишко. Также инцидентом заинтересовался руководитель СК РФ Александр Бастрыкин.
Напомним, в Анапе в оздоровительном лагере «Жемчужина России» решили провести проверку после сообщений о том, что отдыхающих детей кормят некачественной едой.