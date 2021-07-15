Увеличилось количество отравленных детей в санатории «Лесники» в Курганской области

Число детей, отравившихся в курганском санатории, увеличилось до 13 человек. Инцидент случился 13 июля 2021 года. Госпитализированных нет.

Среди отравившихся также были дети из Свердловской области, которым купила путёвки мэрия Екатеринбурга. По данному факту было возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Курганской области. Сотрудниками Следственного комитета и Роспотребнадзора будет дана уголовно-правовая оценка руководства и медицинским работникам санатория «Лесники» по соблюдению санитарно-эпидемиологических требований. Также будет оценено соблюдение степени оснащенности санатория необходимыми средствами защиты. Следствие находится под контролем руководителя следственного управления Богдана Францишко. Также инцидентом заинтересовался руководитель СК РФ Александр Бастрыкин. Напомним, в Анапе в оздоровительном лагере «Жемчужина России» решили провести проверку после сообщений о том, что отдыхающих детей кормят некачественной едой. В Артемовском прокуратура проводит проверку по сообщению об отравлении детей

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