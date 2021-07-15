Женщину с детьми протаранил задним ходом водитель «ГАЗели» на Урале

Девушку с коляской, которая прогуливалась по дворовой территории, сбил водитель «ГАЗели». Он ехал задним ходом и не заметил пешеходов.

Дорожная авария, в которой пострадала молодая мама и двое детей, случилась в Тюмени 14 июля. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, как «Газель» на довольно большой скорости сбивает женщину с коляской. Водитель не заметил пешеходов, о том, что произошел наезд на людей, ему жестами показывает бабушка, которая шла рядом с местом происшествия. Видео: Ura.ru В результате ДТП женщина получила ушибы, а двое ее детей были доставлены в больницу. Напомним, несовершеннолетняя тагильчанка угодила под колеса Daewoo Nexia вечером 13 июля на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. 17-летнюю девушку сбила иномарка на «зебре» на улице Циолковского в Нижнем Тагиле

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter