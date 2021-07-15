Женщину с детьми протаранил задним ходом водитель «ГАЗели» на Урале

Дорожная авария, в которой пострадала молодая мама и двое детей, случилась в Тюмени 14 июля.
Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.
На кадрах видно, как «Газель» на довольно большой скорости сбивает женщину с коляской. Водитель не заметил пешеходов, о том, что произошел наезд на людей, ему жестами показывает бабушка, которая шла рядом с местом происшествия.
В результате ДТП женщина получила ушибы, а двое ее детей были доставлены в больницу.
Напомним, несовершеннолетняя тагильчанка угодила под колеса Daewoo Nexia вечером 13 июля на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.