Женщину с детьми протаранил задним ходом водитель «ГАЗели» на Урале

Женщину с детьми протаранил задним ходом водитель «ГАЗели» на Урале
Женщину с детьми протаранил задним ходом водитель «ГАЗели» на Урале
Сегодня, 13:07ПроисшествияФото: скриншот видео URA.RU
Девушку с коляской, которая прогуливалась по дворовой территории, сбил водитель «ГАЗели». Он ехал задним ходом и не заметил пешеходов.

Дорожная авария, в которой пострадала молодая мама и двое детей, случилась в Тюмени 14 июля.

Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как «Газель» на довольно большой скорости сбивает женщину с коляской. Водитель не заметил пешеходов, о том, что произошел наезд на людей, ему жестами показывает бабушка, которая шла рядом с местом происшествия.

Видео:Ura.ru

В результате ДТП женщина получила ушибы, а двое ее детей были доставлены в больницу.

Напомним, несовершеннолетняя тагильчанка угодила под колеса Daewoo Nexia вечером 13 июля на улице Циолковского в Нижнем Тагиле, когда переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

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