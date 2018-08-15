Пожилой грибник потерялся в лесу под Михайловском

Пенсионер ушел в лес за грибами в 11.00. Весь день Владимир Федотович был в лесу и периодически связывался с родственниками. В последний раз пенсионер выходил на связь около 22.00, после этого у него разрядился телефон.

По словам внучки пропавшего мужчины, он уже плохо разговаривал, не мог определиться, где он находится и просил о помощи. Поисками занимаются сотрудники МЧС, но пока безрезультатно, сообщает Е1.

Фото: е1.ru