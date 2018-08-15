Расплатились чужой картой: три девушки разыскиваются в Нижнем Тагиле

В середине июля 2018 года 25-летний житель города Нижний Тагил сел в маршрутное такси на остановке «Школа №90». По прибытии в Тагилстроевский район мужчина обнаружил, что оставил планшет с банковской кредитной картой на остановке.

На следующий день в Интернет-банке молодой человек выяснил, что с его карты было снято 15 тысяч рублей. Пострадавший обратился с заявлением в органы внутренних дел.

В результате проведенного расследования было установлено, в каких магазинах были произведены расчеты с помощью карты. Снимки с видеокамер в магазинах были изъяты. У оперативников имеются фото трех подозреваемых девушек.