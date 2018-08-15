Расплатились чужой картой: три девушки разыскиваются в Нижнем Тагиле

В Нижнем Тагиле разыскивается группа подозреваемых девушек, совершивших мошенничество с использованием платежной карты, принадлежавшей другому лицу.
В середине июля 2018 года 25-летний житель города Нижний Тагил сел в маршрутное такси на остановке «Школа №90». По прибытии в Тагилстроевский район мужчина обнаружил, что оставил планшет с банковской кредитной картой на остановке.
На следующий день в Интернет-банке молодой человек выяснил, что с его карты было снято 15 тысяч рублей. Пострадавший обратился с заявлением в органы внутренних дел.
В результате проведенного расследования было установлено, в каких магазинах были произведены расчеты с помощью карты. Снимки с видеокамер в магазинах были изъяты. У оперативников имеются фото трех подозреваемых девушек.
Если вам известно что-либо о местонахождении девушек, просьба сообщить в отдел полиции №16 МУ МВД России «Нижнетагильское» по телефонам: +7(999)368-06-29, +7(3435)97-64-02 или по линии «02».