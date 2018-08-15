Вышла покурить: пиарщик «Опоры России» пропала в Екатеринбурге

Сообщение об исчезновении девушки появилось 14 августа в соцсетях. Как сообщается в посте, Виктория Конюхова покинула офис организации вчера, 13 августа. Девушка вышла из здания покурить. На рабочем месте она оставила деньги и документы. Однако в офис она не вернулась и до дома так и не добралась. Родные екатеринбурженки о том, где она может находиться, ничего не знают. Живут они в другом городе.