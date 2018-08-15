Вышла покурить: пиарщик «Опоры России» пропала в Екатеринбурге

Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
РR-специалист «Опоры России» Виктория Конюхова пропала в Екатеринбурге.
Сюжеты: ЕкатеринбургИсточник: «Федерал-пресс»
Сообщение об исчезновении девушки появилось 14 августа в соцсетях. Как сообщается в посте, Виктория Конюхова покинула офис организации вчера, 13 августа. Девушка вышла из здания покурить. На рабочем месте она оставила деньги и документы. Однако в офис она не вернулась и до дома так и не добралась. Родные екатеринбурженки о том, где она может находиться, ничего не знают. Живут они в другом городе.
Коллеги Виктории сообщают, что последний раз ее видели на набережной по улице Юмашева.
Ситуация усугубляется тем, что она может находиться в состоянии нервного срыва, написал в посте Ярослав Ширшиков.
Материалы по теме
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей