На Гальянке из-за ДТП образовалась пробка на несколько километров

Возле ТЦ «Кит» образовалась пробка из-за столкновения пассажирского автобуса и грузовой машины. Как рассказали очевидцы, из-за ДТП оказались перекрыты две полосы из трех.

Пробка от рынка до «Кита» в сторону Горбуново, рассказала очевидица.

Также, по словам девушки, она стоит в пробке около 40 минут.