На Гальянке из-за ДТП образовалась пробка на несколько километров
Сегодня, 19:58ПроисшествияФото: TagilCity.ru
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В Нижнем Тагиле 15 августа из-за ДТП у торгового центра «Кит» образовалась огромная пробка. Об этом TagilCity.ru сообщили очевидцы.
Сюжеты: Нижний Тагил
Возле ТЦ «Кит» образовалась пробка из-за столкновения пассажирского автобуса и грузовой машины. Как рассказали очевидцы, из-за ДТП оказались перекрыты две полосы из трех.
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Пробка от рынка до «Кита» в сторону Горбуново, рассказала очевидица.
Также, по словам девушки, она стоит в пробке около 40 минут.
В отделе пропаганды ГИБДД подтвердили факт ДТП и пояснили, что в нем никто не пострадал.
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