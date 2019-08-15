Появилась видеозапись экстренной посадки самолёта «Уральских авиалиний» в Подмосковье

На видеозаписи можно заметить, как самолёт оторвался от взлётно-посадочной полосы и стал набирать высоту. Через 25 секунд на видео слышны звуки того, что двигатель начал работать с перебоями. Из-за этого на протяжении следующих 20 секунд лайнер перестал набирать высоту, а затем начал резко снижаться, чтобы совершить экстренную посадку на поле. На видео, при этом, отсутствует момент, когда в двигатель попала птица. Именно эту версию неисправности борта А321 «Уральские авиалинии» представили в качестве основной.