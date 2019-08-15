Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку из-за пожара
Сегодня, 10:01ПроисшествияФото: Baza
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Airbus A321 «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку в Подмосковье, сообщает телеграм-канал Baza.
По предварительной информации, произошел пожар в двигателе из-за столкновения самолета с птицей. Лайнер совершил вынужденную жесткую осадку в Жуковском, а затем выкатился за пределы полосы.
По информации ТАСС, на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.
Ранее сообщалось, что в «Кольцово» из-за тумана сегодня не смогли приземлиться несколько самолетов.
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