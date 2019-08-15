Самолет «Уральских авиалиний» совершил аварийную посадку из-за пожара

По предварительной информации, произошел пожар в двигателе из-за столкновения самолета с птицей. Лайнер совершил вынужденную жесткую осадку в Жуковском, а затем выкатился за пределы полосы.

По информации ТАСС, на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.