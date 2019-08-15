В Москве на территории Кремля нашли и обезвредили бомбу

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Бомбу времен Великой Отечественной войны нашли и обезвредили на территории Кремля. Снаряд находился в ледяном погребе под слоем земли, сообщает ТАСС со ссылкой на коменданта Кремля Сергея Хлебникова.
Объект является авиационной бомбой. Он найден во время работ на косогоре Тайницкого сада, где ранее, в царское время, был так называемый «ледник» для хранения продуктов.
Директор Института археологии РАН Николай Макаров сообщил, что работы ведутся с мая этого года и это первая подобная находка. Археологи в присутствии журналистов раскапывают здание Приказа, возведенное в XVII веке.
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